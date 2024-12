Brasil evacua funcionários da embaixada na Síria

O Brasil evacuou nesta segunda-feira (9) seu embaixador na Síria e outros funcionários para o Líbano devido ao aumento das tensões no país após a derrubada do presidente Bashar al Assad, informou uma fonte do governo.

O embaixador André Luiz Azevedo dos Santos e "um pequeno grupo" de funcionários administrativos brasileiros "estão neste momento no Líbano", afirmou a fonte, sob condição de anonimato.

"Eles permanecerão lá até que as condições mínimas de segurança sejam restabelecidas", acrescentou.