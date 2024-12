El Salvador negociará acordo comercial com Mercosul (ministra)

El Salvador começará em 2025 a negociação de um acordo comercial com o Mercosul, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira (9).

Com o acordo, El Salvador "aspira a se tornar uma ponte comercial entre a América Central e o Mercosul", afirmou a ministra da Economia, María Hayem.

As negociações do acordo, que do lado do Mercosul envolvem Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, vão começar no início do próximo ano, acrescentou Hayem.