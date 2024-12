Equador revisa acordo com FMI e receberá mais U$S 500 milhões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta segunda-feira (9), que alcançou um acordo técnico com o Equador sobre a primeira revisão de seu programa de crédito do Serviço Ampliado, que permitirá o desembolso de mais 500 milhões de dólares (R$ 3 bilhões) ao país sul-americano.

Em março, o FMI aprovou um novo programa no âmbito do Serviço Ampliado do Fundo (SAF), no valor de cerca de 4 bilhões de dólares (R$ 24,2 bilhões) por quatro anos, que permitiu um desembolso imediato de 1 bilhão de dólares (R$ 6 bilhões) para o Equador.

O desempenho do Equador no âmbito deste programa, que visa corrigir fraquezas financeiras estruturais em prazos longos, "tem sido sólido", afirmou o Fundo Monetário Internacional em um comunicado sobre o país, que enfrenta uma crise elétrica com apagões de até 14 horas por dia.