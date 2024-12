EUA envia funcionário à Síria em busca de jornalista sequestrado em 2012

Os Estados Unidos prometeram, nesta segunda-feira (9), fazer tudo o possível para conseguir a libertação do jornalista Austin Tice, que foi sequestrado em Damasco em 2012, e enviaram um funcionário à região após a queda do presidente sírio Bashar al Assad.

Roger Carstens, enviado especial dos Estados Unidos para assuntos relacionados a reféns, chegou à capital libanesa, Beirute, com a missão de obter informações sobre Tice, disseram autoridades americanas.

"Continuaremos buscando informações sobre Austin Tice com todas as partes envolvidas, para poder encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa com sua família e seus entes queridos", declarou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, durante um evento no Departamento de Estado.