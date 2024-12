FIP denuncia 104 jornalistas assassinados em 2024, metade deles em Gaza

Desde 7 de outubro de 2023, quando combatentes do grupo islamista palestino Hamas realizaram ataques em território israelense, "o número de jornalistas palestinos assassinados chegou a pelo menos 138", ressaltou o informe da FIP.

"Muitos jornalistas são atacados" deliberadamente, disse Bellanger à AFP, embora também tenham sido registrados "atos de guerra, pessoas que estavam no lugar errado e no momento errado".

Depois do Oriente Médio, a segunda região mais perigosa para os jornalistas é a da Ásia-Pacífico, com 20 profissionais de imprensa mortos, inclusive 6 assassinatos no Paquistão, 5 em Bangladesh e 3 na Índia.

Na Europa, a guerra na Ucrânia voltou a causar vítimas no continente, com 4 jornalistas assassinados em 2024, frente a 13 em 2022 e 4 em 2023.

A FIP também registrou 513 jornalistas presos em todo o mundo, um forte aumento em comparação com 2023 (427) e 2022 (375).

"Com 135 jornalistas presos, a China - incluindo Hong Kong - segue sendo a maior prisão do mundo para profissionais dos meios de comunicação", denunciou a FIP em seu relatório.