Governo do Haiti condena 'massacre' de 'crueldade insuportável' em Porto Príncipe

"Seus capangas perseguiram os idosos e adeptos do vudu em Wharf Jeremie (uma área do bairro de Cité Soleil) entre a noite de sexta-feira e o sábado, e os executaram antes de queimar seus cadáveres", explicou o diretor do CPD, Fritznel Pierre, à rádio haitiana Magik 9.

Os criminosos também mataram mototaxistas que tentavam fugir da área com moradores.

Segundo Pierre, o número de vítimas não está completo porque os grupos criminosos impedem o acesso a Cité Soleil, situada a oeste da capital haitiana.

Um morador do bairro contou à AFP que os criminosos mataram seu pai, de 76 anos, na noite de sexta-feira.

"Os bandidos incendiaram seu corpo. A família não consegue nem mesmo enterrá-lo porque não conseguimos recuperar seu corpo", disse este morador, que não quis se identificar para proteger seus familiares, que vivem em Wharf Jeremie.

- 5.000 vítimas -

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, estimou nesta segunda-feira que pelo menos 184 pessoas morreram no massacre em Cité Soleil.