Irã perde peça-chave do 'Eixo da Resistência' com queda de al-Assad na Síria

O "eixo da resistência" agrupa, em torno do Irã, grupos armados que compartilham a oposição a Israel. Além do Hezbollah e da Síria de Bashar al-Assad, inclui o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, milícias xiitas no Iraque e os rebeldes huthis do Iêmen.

A queda de al-Assad, no domingo, pode representar um novo golpe para o Irã.

Nos últimos meses, Israel enfraqueceu o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano, onde seu histórico líder, Hasan Nasrallah, foi abatido em setembro por um bombardeio israelense.

"O principal objetivo [...] de uma mudança de regime na Síria era cortar os braços do Irã", ou seja, limitar sua influência no Oriente Médio, afirmou o professor universitário Mehdi Zakerian, especialista em relações internacionais, radicado em Teerã.

Com sua influência ameaçada na Síria, o Irã "não poderá mais apoiar o Hezbollah como antes", declarou Zakerian à AFP.

- Mudança de realidade -

Teerã apresentou a ofensiva dos rebeldes islamistas contra o governo sírio como uma conspiração dos Estados Unidos e Israel para "desestabilizar" o Oriente Médio e redesenhar um novo mapa da região.