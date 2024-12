Israel ajudou a derrubar Assad, mas não foi intencional, segundo analistas

O Hezbollah foi um suporte fundamental para Assad durante a guerra civil, com milhares de combatentes. Mas Citrinowicz observou que as decisões recentes de Netanyahu mudaram estratégias de longa data após o surpreendente ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Antes do início da guerra em Gaza, Netanyahu tinha medo de atacar a rede iraniana de grupos anti-israelenses, incluindo o Hezbollah.

Isso mudou com o ataque do Hamas: Israel não só travou uma guerra aberta contra o Hezbollah, mas matou a maior parte do alto comando do grupo, incluindo seu líder Hassan Nasrallah e vários comandantes iranianos.

"Não havia uma estratégia, mas as coisas correram tão bem que, em retrospectiva, podemos dizer que foi uma 'estratégia incrível'", segundo Citrinowicz.

