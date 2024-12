Líder dos rebeldes sírios se reúne com ex-primeiro-ministro para "coordenar transição de poder", diz comunicado

o líder dos rebeldes sírios, Abu Mohammed al-Jolani, se encontrou com o ex-primeiro-ministro Mohammed al-Jalali para "coordenar a transição do poder", anunciaram os rebeldes, após derrubarem o presidente Bashar al-Assad.

Al-Jolani, que usa agora seu verdadeiro nome, Ahmad al-Shareh, se encontrou com Jalali "para coordenar a transição do poder que garanta o fornecimento dos serviços" à população síria, indicaram os rebeldes em um comunicado, acompanhado de um breve vídeo de seu encontro. O primeiro-ministro, que lidera um "governo de salvação" no reduto rebelde no noroeste da Síria, também estava presente.

aya/jos/hme/sag/mb/dd/ic