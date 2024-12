Líder rebelde sírio anuncia que divulgará lista de torturadores

Al Shareh iniciou conversas nesta segunda-feira com o governo deposto sobre a transferência de comando, um dia depois de sua aliança opositora derrubar o presidente Bashar al Assad.

O movimento islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), de Al Shareh, controlava partes do território sírio quando lançou, em 27 de novembro, uma ofensiva relâmpago que culminou no domingo com sua entrada na capital Damasco.

Assad fugiu da Síria quando os rebeldes tomaram o poder e puseram fim à dinastia iniciada por seu pai, Hafez al Assad, há cinco décadas.

