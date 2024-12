Mais de 75 ganhadores do Nobel se opõem a Kennedy como secretário da Saúde dos EUA

Robert Kennedy Jr., sobrinho do presidente assassinado John F. Kennedy, fez campanha durante um tempo como candidato à Presidência antes de desistir da corrida presidencial e declarar apoio a Donald Trump.

O republicano o recompensou, concedendo-lhe um ministério, mas esta nomeação deve ser submetida à votação no Senado, como determina a Constituição.

Ex-advogado de direito ambiental, sem formação científica, ele espalhou teorias conspiratórias sobre as vacinas contra a covid-19 e supostos vínculos entre a vacinação e o autismo, e pede que seja suspensa a adição de flúor à água encanada, apesar de ser considerado um grande êxito sanitário no combate às cáries.

"Além de sua falta de qualificação ou experiência relevante nos campos da medicina, da ciência, da saúde pública ou do governo, Kennedy se opôs a muitas vacinas que permitiram proteger a saúde e salvar vidas, como as do sarampo e da poliomielite", denunciam os signatários da carta.

"Instamos que votem contra a confirmação à sua nomeação como secretário da Saúde", pedem aos senadores.

Vários escolhidos de Donald Trump para sua futura administração geraram polêmica.