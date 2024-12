Pelo menos 11 países suspendem pedidos de asilo para sírios após queda de Assad

Vários países europeus decidiram suspender temporariamente as decisões sobre pedidos de asilo de refugiados sírios após a queda do governo de Bashar al Assad na Síria. A medida ocorre em meio ao crescimento da extrema direita no continente.

O que aconteceu

Áustria, Alemanha, Bélgica, Suécia, Dinamarca, Noruega, Suíça e Reino Unido suspenderam o processamento de pedidos de asilo de cidadãos sírios. A decisão foi tomada após a ofensiva dos rebeldes que derrubou o governo sírio.

O governo francês está considerando medidas semelhantes. O Ministério do Interior da França anunciou que uma decisão deve ser tomada em breve.