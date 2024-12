Partido Baath, do presidente deposto, diz apoiar transição na Síria

O partido Baath, do ex-presidente sírio Bashar al Assad, afirmou, nesta segunda-feira (9), que vai apoiar a fase de transição no país, após a deposição do mandatário por uma coalizão rebelde.

"Seremos favoráveis a uma fase de transição na Síria para defender a unidade do país", declarou, em nota, o secretário-geral do partido, Ibrahim al Hadid.

