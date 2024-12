Reino Unido suspende análise de pedidos de asilo de sírios após queda de Assad

O Ministério do Interior do Reino Unido anunciou a suspensão temporária da análise de pedidos de asilo de cidadãos sírios, após a queda do presidente Bashar al Assad.

O que aconteceu

O Ministério do Interior britânico suspendeu temporariamente as decisões sobre asilo para sírios. A medida foi tomada enquanto se avalia a situação atual na Síria, conforme comunicado oficial.

Outros países europeus também anunciaram medidas semelhantes. A Áustria, por exemplo, instruiu a preparação de um programa de repatriação e deportação para a Síria.