Socorristas buscam detentos políticos em prisão após queda de Assad

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede no Reino Unido que monitora o conflito, estimou no domingo que pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram desde o início da operação relâmpago dos rebeldes.

Os insurgentes avançaram a partir de seu reduto em Idlib, em 27 de novembro, tomando Aleppo, Hama, Homs e, nas primeiras horas da manhã de domingo, entraram em Damasco.

Segundo os especialistas, o governo de Assad não poderia manter-se sem o apoio de seus aliados, visto que a Rússia está concentrada na Ucrânia e o Irã e o movimento xiita libanês Hezbollah estão enfraquecidos pelos seus confrontos com Israel.

- "Esperei 14 anos por este momento" -

Após a suspensão do toque de recolher obrigatório imposto pelos rebeldes, os habitantes de Damasco reuniram-se na Praça Umayyad para festejar.

"É indescritível, não pensávamos que este pesadelo ia acabar", afirma Rim Ramadan, 49 anos, funcionário do Ministério das Finanças, que se deslocou para este local, onde muitos sírios agitavam a bandeira com três estrelas vermelhas, símbolo da oposição síria.