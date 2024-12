Taylor Swift encerra Eras, a mãe de todas as turnês

A cantora bateu o antigo recorde, de 939 milhões de dólares (valor em 5,6 bilhões de reais na cotação atual), do cantor Elton John com a sua turnê "Farewell Yellow Brick Road Tour". No entanto, o britânico fez mais shows que a americana: 328 apresentações em quase cinco anos de turnê (setembro de 2018 até julho de 2023).

A alta demanda de ingressos para Swift colapsou várias vezes o site da Ticketmaster, que finalmente cancelou a pré-venda de ingressos.

Além dos shows, a presença de Swift nas cidades teve um forte impacto nas economias locais.

O The New York Times classificou a noite de abertura em Glendale (Arizona) como uma "aula magistral".

- Além da música -

A penúltima parada de Swift foi em Toronto, onde fez seis concertos em dois finais de semana. De acordo com estimativas de uma organização de turismo local, a presença da americana gerou 282 milhões de dólares canadenses (valor em 1,1 bilhão de reais na cotação atual).