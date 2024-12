Tropas de Israel em zona-tampão de Golã violam acordo de 1974, diz ONU

A mobilização de tropas israelenses na zona de contenção no limite do planalto das Colinas de Golã anexado por Israel "constitui uma violação" do acordo de retirada de 1974 entre Israel e Síria, afirmou um porta-voz das Nações Unidas nesta segunda-feira (9).

A força de manutenção da paz da ONU destacada nas Colinas de Golã na Síria, conhecida como UNDOF, "informou a seus homólogos israelenses que estas ações constituiriam uma violação do acordo de retirada de 1974", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Dujarric indicou que as forças israelenses que entraram na região ainda estavam presentes em "pelo menos três lugares".