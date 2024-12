Trump já impõe sua vontade na política externa

O presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden, de 82 anos, esteve ausente na cerimônia e sua presença vai se apagando.

"Não é surpreendente em absoluto que Trump busque já começar a desempenhar o papel de presidente na sombra", disse à AFP Colin Clarke, diretor de pesquisa na consultoria de segurança The Soufan Group. "E nem sequer acho que seja inapropriado neste momento."

Trump enfrenta uma situação internacional mais volátil que durante o seu primeiro mandato.

"O mundo parece estar um pouco louco neste momento", disse Trump quando se reuniu com o presidente francês, Emmanuel Macron, no sábado, em sua primeira viagem ao exterior desde as eleições de 5 de novembro.

- 'Incomum' -

Trump, que se orgulha de ser não intervencionista, diz ter a intenção de manter os Estados Unidos fora de guerras no Oriente Médio e defende a redução da ajuda americana a Kiev.