Turquia reabrirá fronteira para facilitar retorno de refugiados sírios após queda de Assad

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou a reabertura do posto de fronteira com a Síria, fechado desde 2013, para facilitar o retorno dos refugiados sírios ao seu país após a queda de Bashar al-Assad.

O que aconteceu

Erdogan anunciou a reabertura do posto de fronteira de Yayladagi. "Para evitar congestionamentos e facilitar a circulação, abriremos o posto de fronteira de Yayladagi", afirmou o chefe de Estado turco durante um discurso, após uma reunião de seu governo.

Refugiados sírios na Turquia se dirigiram aos postos de fronteira no sul do país. Isso ocorreu após o anúncio da queda do presidente sírio Bashar al-Assad.