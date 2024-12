Turquia vislumbra oportunidades na Síria pós-Assad

A Turquia está pronta para "garantir a segurança" e "curar as feridas da Síria", declarou o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, que nesta segunda pediu a formação de um "governo inclusivo".

Ancara tem interesse em uma transição pacífica, dado que em seu território há três milhões de sírios que fugiram da guerra civil em seu país.

Fidan espera que esses refugiados - cuja presença gerou fortes sentimentos antissírios na Turquia - possam voltar ao seu país.

"A perspectiva do retorno dos refugiados sírios aumentará o apoio" do presidente Recep Tayyip Erdogan na Turquia, disse Gonul Tol, diretora do programa turco do Instituto do Oriente Médio.

- Mão mais forte -

Na frente diplomática, a queda de Assad muda a dinâmica de Ancara em suas relações com a Rússia, importante aliado do líder deposto ao lado do Irã, argumentou Tol.