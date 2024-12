Zelensky agradece 'forte determinação' de Trump para encerrar a guerra

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi o anfitrião do diálogo entre Zelensky e Trump, no sábado, no Palácio do Eliseu, em meio aos temores de Kiev sobre o nível de apoio que vai receber do próximo governo americano.

Trump disse que resolverá em 24 horas o conflito de quase três anos quando chegar ao poder, o que gerou temor na Ucrânia de que será obrigada a fazer grandes concessões territoriais a caminho da paz.

O presidente eleito pediu no domingo em sua rede, Truth Social, um "cessar-fogo imediato" e assegurou que Zelensky está pronto para "alcançar um acordo e parar a loucura".

