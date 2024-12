Após anos de tormento, prisioneiros deixam penitenciária 'matadouro' da Síria

A dramática libertação da prisão de Saydnaya ocorreu horas depois que rebeldes tomaram a capital, Damasco, e forçaram o presidente Bashar al-Assad a fugir do país, após mais de 13 anos de guerra civil.

No vídeo, dezenas de homens esquálidos, alguns fracos demais para andar, são carregados por seus companheiros.

Não há móveis na cela, exceto alguns cobertores finos no chão. As portas estão enferrujadas e as paredes manchadas de umidade e sujeira.

- Busca por celas subterrâneas -

Em outra ala do complexo, as celas femininas foram abertas. Em frente a uma dos portões, uma criança perdida esperava.

Várias mulheres gritaram "tenho medo", visivelmente aterrorizadas com o que vivenciavam.