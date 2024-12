Após cair para Série B, Athletico-PR anuncia saída do técnico Lucho González

O Athletico-PR anunciou nesta terça-feira (10) a saída do técnico argentino Luis 'Lucho' González, dois dias após a equipe cair para a segunda divisão.

O 'Furacão' também demitiu o diretor esportivo, o ex-técnico Paulo Autuori, que assumiu publicamente a responsabilidade pelo rebaixamento, selado no domingo, no encerramento do Brasileirão de 2024, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

"O clube deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras", indicou o clube rubro-negro em um comunicado.