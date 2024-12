Arábia Saudita aposta em série na Netflix para melhorar sua imagem antes da Copa de 2034

Um novo documentário na Netflix dedicado ao futebol saudita revela estádios lotados e estrelas internacionais do futebol, mas levanta um debate sobre o uso do esporte para melhorar a imagem da Arábia Saudita, que deve ser anunciada oficialmente pela Fifa como sede da Copa do Mundo de 2034 nesta quarta-feira (11).

Dividida em seis episódios, a série "Os Craques do Campeonato Saudita" estreou há apenas três semanas antes da votação do Congresso da Fifa, que deve confirmar a candidatura da Arábia Saudita, a única que foi apresentada, como organizadora do Mundial.

A votação será uma etapa crucial na estratégia do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que utiliza o esporte como mecanismo de reforço da influência da Arábia Saudita e para melhorar a imagem do país no cenário internacional.