Asma al Assad, esposa do ex-ditador sírio, é persona non grata no Reino Unido

Desde março de 2012, Asma al Assad está sujeita a um congelamento de ativos como parte das sanções europeias, mantidas por Londres após o Brexit.

Essa medida é motivada pelo fato de que "ela tira proveito do regime sírio, ao qual está associada". No entanto, ela tem passaporte britânico e não está proibida de entrar no país.

Questionado na Câmara dos Comuns na segunda-feira (9), o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, foi categórico.

"Nos últimos dias, vi falar sobre a possibilidade de Asma al Asad, uma cidadã britânica, tentar vir para o nosso país. Quero confirmar que ela está sujeita a sanções e não é bem-vinda", disse ele.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que nenhum membro dessa família possa se estabelecer no Reino Unido", insistiu ele.

- Da City de Londres a Damasco -

Anteriormente, Pat McFadden, um alto funcionário do governo trabalhista, esclareceu que as autoridades não haviam "recebido nenhum contato ou solicitação da esposa do senhor Assad para vir ao Reino Unido".