Bayern goleia Shakhtar (5-1) e segue em arrancada rumo às oitavas da Champions

Mas a vantagem durou apenas cinco minutos, com o empate do austríaco Konrad Laimer (11'). E pouco antes do intervalo, Thomas Müller virou para o Bayern (45').

No segundo tempo, o time alemão pressionou e marcou mais três vezes, com dois gols de Michel Olise (70' de pênalti e 90'+3) e um do jovem Jamal Musiala (87'), para certificar sua primeira vitória como visitante nesta edição da Champions.

Apesar dos desfalques do atacante Harry Kane e do goleiro Manuel Neuer por lesão, o Bayern de Munique está próximo do objetivo de se classificar diretamente para as oitavas de final, faltando duas rodadas para o fim da fase de liga, em que o time bávaro enfrentará Feyenoord e Slovan Bratislava.

Para o Shakhtar, esta foi a quarta derrota e o time soma apenas quatro pontos. Fora do 'Top 24', em 26º, os ucranianos tentarão a classificação em janeiro contra Brest e Borussia Dortmund.

