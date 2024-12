Brest vence PSV Eindhoven (1-0) e segue firme na luta por vaga nas oitavas da Champions

Depois de se esticar todo para defender um disparo de Malik Tillman (12'), ele mostrou seus reflexos em duas outras chances: um chute de primeira de Olivier Boscagli (20') após um escanteio e uma cabeçada de Luuk De Jong (39').

Mas para a alegria dos torcedores no Stade du Roudourou foi o Brest que balançou a rede. Numa cobrança de falta em que a bola foi alçada na área, Baldé se lançou com tudo e desviou de cabeça. Julien Le Cardinal apareceu na segunda trave e finalizou com uma bomba (43') marcando o único gol do jogo, confirmado pelo VAR.

No segundo tempo o PSV ainda teve uma grande chance com um chute do meia espanhol Ismael Saibari na trave (57') e depois foi a vez do centroavante americano Ricardo Pepi, que havia acabado de entrar, fazer o mesmo (76').

O Brest enfrentará agora o Shakhtar Donetsk (fora) e o Real Madrid (em casa), emquanto o PSV Eindhoven vai jogar contra o Estrela Vermelha (fora) e o Liverpool (em casa).

