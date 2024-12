Bukele aposta em mineração para impulsionar economia de El Salvador e gera polêmica

"Se explorarmos nossos recursos naturais de forma responsável, poderemos mudar a economia de El Salvador da noite para o dia", declarou dias depois.

- "Risco tremendo" -

Os anúncios soaram o alarme para os ambientalistas, e cerca de quinze ONGs convocaram protestos perto do Congresso nesta terça-feira (10).

"Uma coisa é colocar uma mina no deserto do Atacama [no Chile] e outra é abrir uma mina a céu aberto em Chalatenango [norte de El Salvador], onde temos uma alta densidade populacional e onde estão localizadas as poucas reservas florestais do país", disse o ativista Pedro Cabezas à AFP.

Antonio Pacheco, líder da ONG ADES, afirmou que a mineração na bacia do rio Lempa, que fornece água à capital, "implica um risco tremendo".

No sopé do cerro de San Sebastián, na antiga área de mineração de Santa Rosa de Lima (nordeste), onde a empresa de mineração americana Commerce Group teve sua licença revogada em 2006 devido à poluição do rio, há discordância sobre o plano de Bukele.