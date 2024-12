França multa operadora de internet em R$ 320 milhões por publicidade não solicitada

A França multou nesta terça-feira a maior operadora de Internet do país em 50 milhões de euros (320 milhões de reais) por enviar e-mails com publicidade não solicitada.

A Orange, penalizada pela autoridade de proteção da privacidade na Internet CNIL, é a sucessora do monopólio da telefonia no país e continua sendo a principal empresa de telecomunicações, com um popular serviço de e-mail.

A empresa "utilizou o seu serviço de mensagens para inserir publicidade entre os e-mails", que assumiram a mesma forma destes, explicou à AFP Louis Dutheillet de Lamothe, secretário-geral da CNIL.