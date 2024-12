Grupo japonês vencedor do Nobel da Paz pede mundo sem armas nucleares

Tanaka correu para o andar de baixo e desmaiou quando duas portas de vidro foram lançadas pelos ares devido à explosão e caíram sobre ele, sem se quebrar. "Um milagre", recordou.

- Rússia e Coreia do Norte -

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou recentemente um decreto que amplia as possibilidades de uso de armas nucleares, como parte de uma estratégia para dissuadir as potências ocidentais de fornecer ajuda militar à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

O exército russo, que possui o maior arsenal nuclear do mundo, disparou em 21 de novembro um míssil balístico de alcance médio, com capacidade nuclear, contra uma cidade ucraniana, embora, naquela ocasião, o míssil não tenha sido carregado com a arma.

Para o Ocidente, a ameaça também vem da Coreia do Norte, que tem intensificado os lançamentos de mísseis balísticos, e do Irã, suspeito de estar se equipando com armas atômicas, apesar das negativas de Teerã.

Nove países possuem atualmente armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte e, extraoficialmente, Israel.