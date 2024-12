Justiça sul-coreana proíbe saída do país de comandantes da polícia por lei marcial

As autoridades da Coreia do Sul proibiram nesta terça-feira (10) a saída do país de três comandantes de alto escalão da polícia devido à imposição, por algumas horas na semana passada, de uma lei marcial pelo presidente Yoon Suk Yeol.

O presidente conservador, seus ex-ministros da Defesa e do Interior, o comandante responsável pela aplicação da lei marcial e o comandante de contrainteligência também são afetados pela medida.

As autoridades investigam o presidente e seus aliados próximos por possível "insurreição" ao declarar a lei marcial, revogada após algumas horas, depois que os deputados opositores votaram contra a medida, apesar da presença do exército na entrada do Parlamento.