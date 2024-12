Negociações de paz na Ucrânia podem ter início neste inverno, diz Polônia

As negociações de paz na Ucrânia podem "começar neste inverno", declarou nesta terça-feira (10) o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, antes de Varsóvia assumir a presidência rotativa da União Europeia (UE) em janeiro.

Com vistas a essas negociações, o presidente francês Emmanuel Macron viajará à Polônia na quinta-feira para comunicar os resultados da reunião que teve com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou o primeiro-ministro polonês.

"Nossa presidência será particularmente corresponsável pelo que será o cenário político e talvez sobre como será a situação durante as negociações (de paz) ? sobre as quais ainda existem algumas questões ? que podem começar em janeiro deste ano", declarou Tusk à imprensa.