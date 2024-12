Oito mortos em desabamento de edifício no Cairo

Oito pessoas morreram e outras três ficaram feridas após o desabamento de um edifício residencial de seis andares no centro do Cairo, nesta terça-feira (10), informou o Ministério da Saúde do Egito.

Equipes de resgate "vasculham os escombros para encontrar feridos ou corpos", disse o porta-voz do ministério, Hosam Abdel Ghafar, em um comunicado.

O edifício, construído na década de 1960, estava sob ordem de reparação desde 1993, segundo um funcionário do distrito de Waili citado pelo diário estatal Al Ahram.