Opas alerta para aumento de dengue, Oropouche e gripe aviária nas Américas

Argentina, Brasil, Colômbia e México concentram 90% dos casos e 88% dos óbitos.

"A dengue está representando um risco maior que o normal para as crianças" em países como a Guatemala, disse o doutor Jarbas Barbosa, diretor da Opas, em uma entrevista coletiva virtual.

Os menores de 15 anos representam mais de um terço dos casos graves em países como Costa Rica, México e Paraguai.

Barbosa atribuiu a situação a eventos climáticos que favorecem a proliferação dos mosquitos, à urbanização não planejada, ao acúmulo de água e ao manejo ineficiente de resíduos, que produz focos.

Mas, "não estamos indefesos diante da dengue", relativizou.

Embora vacinas contra a doença tenham sido introduzidas no Brasil, na Argentina e no Peru, aos quais Honduras se somará em 2025, a imunização "não vai deter a propagação do vírus a curto ou médio prazo e não proporciona alívio imediato durante um surto", lembrou o diretor da Opas.