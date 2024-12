Parlamentares aristocráticos britânicos e sua nova vida após a Câmara dos Lordes

"A reforma da Câmara dos Lordes tem retornado regularmente à agenda política há mais de um século", afirma Daniel Gover, especialista constitucional da Queen Mary University of London.

Os parlamentares que herdaram seus assentos sabiam que teriam os dias contados.

Em relação ao número de membros, a Câmara dos Lordes é a "segunda maior assembleia legislativa do mundo depois do Congresso Nacional Popular da China", destaca a organização Electoral Reform Society, pedindo uma reforma mais ampla para substituí-la por "uma menor, com parlamentares eleitos".

Muitos parlamentares são criticados por sua falta de comparecimento e aqueles que comparecem à câmara alta podem receber uma ajuda de custo diária de 361 libras (2,7 mil reais na cotação atual), além de uma ajuda de custo para viagem.

Lord Inglewood sabe que seu último dia na câmara, provavelmente no ano que vem, será um momento "triste". No entanto, ele já viveu a experiência de perder seu assento no Parlamento Europeu. "Passei por isso, há uma vida depois", diz ele.

pdh/alm/psr/zm/jmo