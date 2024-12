Presidente do Peru propõe pena de morte para estupro de crianças

Durante uma cerimônia pública perante a Força Aérea de Peru, a mandatária expressou sua indignação pelo assassinato de uma menina cujo corpo foi encontrado no domingo no distrito de Villa María del Triunfo, na zona sul da capital peruana.

A menor tinha sido reportada como desaparecida no sábado. Seu corpo estava envolto em cobertores e tapetes debaixo da cama do suposto agressor de 26 anos, identificado como Gerson Juárez, que foi detido pela polícia, de acordo com autoridades.

Nesta terça-feira, um juiz de Lima determinou prisão preventiva de sete dias contra o suspeito, segundo informou o Poder Judiciário em suas redes sociais.

"Não podemos permitir que caminhem livres nas ruas tipos como estes [...] Não devemos ter nenhum tipo de contemplação com quem se atreve a tocar em nossos meninos e meninas, que são o mais sagrado e intocável para nossas famílias peruanas", enfatizou Boluarte.

A pena de morte só pode ser restabelecida mediante uma reforma constitucional aprovada pelo Congresso. A iniciativa, contudo, entraria em choque com compromissos internacionais assumidos pelo Peru em defesa dos direitos humanos e contra este tipo de punição.

Desde 1995, o Poder Legislativo fez fracassar pelo menos oito projetos de lei que buscavam restaurar a pena de morte no país.