Sobe para 17 número de menores mortos por surto de bactéria em hospitais do México

Os demais óbitos ocorreram no estado de Michoacán, no oeste, e no estado de Guanajuato, no centro do país.

Kershenobich detalhou que o surto foi reportado inicialmente na última semana de novembro e que, desde o dia 3 de dezembro, não foi registrado nenhum novo caso de doença relacionada à bactéria.

Após a divulgação do surto, o governo mexicano suspendeu a empresa que fabrica a solução nutricional em questão e isolou os lotes possivelmente contaminados.

Por sua vez, a presidente Claudia Sheinbaum afirmou nesta terça-feira que haverá sanções administrativas contra a empresa responsável assim que as investigações forem concluídas.

A mandatária também disse que as autoridades estão investigando criminalmente os suspeitos responsáveis.

"Esse inquérito está, por enquanto, no Ministério Público do Estado do México porque há crianças falecidas, e também devem ser abertos inquéritos nas [outras] promotorias estaduais", disse.