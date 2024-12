Taiwan afirma que China ampliou manobras militares ao redor da ilha

O Exército chinês não se pronunciou sobre os exercícios militares, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Mao Ning, afirmou em sua entrevista coletiva diária em Pequim que "prejudicar a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan é o trabalho das forças separatistas", com o apoio de atores externos.

Ao ser questionado sobre os exercícios traçando uma "linha vermelha" antes do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Mao respondeu: "A questão de Taiwan é a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações China-EUA, esta é nossa posição consistente".

A China reagiu com muita irritação a uma recente viagem pelo Pacífico do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que incluiu escalas nos territórios americanos do Havaí e de Guam.

Contudo, a fonte dos serviços de segurança de Taiwan afirmou nesta quarta-feira que os planos chineses para uma operação marítima em larga escala começaram em outubro e serviriam para demonstrar que Pequim pode isolar a ilha para "estabelecer uma linha vermelha" antes do início do próximo governo dos Estados Unidos.

"A China usa a viagem do presidente Lai ao exterior como pretexto", disse.

"O verdadeiro objetivo parece ser estabelecer controle na primeira cadeia de ilhas e estabelecer uma dissuasão estratégica antes da mudança de comando nos Estados Unidos", acrescentou.