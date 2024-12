Técnico do Barça diz que vitória sobre o Dortmund será passo decisivo na Champions

"As derrotas também servem para crescer, aprender e melhorar. Sabemos do potencial que temos, precisamos trabalhar para isso. É um elenco com muita qualidade, que ainda pode melhorar", ressaltou.

Sobre a possibilidade de retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, Flick disse que só vai decidir pouco antes do jogo.

"Vamos ver como ele vai estar amanhã, o plano é que ele jogue, mas talvez tenha que esperar um pouco, não temos que arriscar", afirmou sobre o jogador, afastado desde que se machucou em jogo da seleção do Uruguai contra o Brasil na Copa América, em junho.

O técnico do Barça também falou sobre o rendimento do criticado meio-campista holandês Frenkie de Jong: "Para mim é importante como o jogador se comporta nos treinamentos e na equipe, tudo o que se fala externamente não interessa. Só posso dizer que ele é um profissional, é um jogador importante e que faz tudo para melhorar".

Flick destacou que os gols do atacante polonês Robert Lewandowski são vitais para a vitória.

"O time precisa de Lewandowski, mas Lewy também precisa do time. Se olharmos os gols que ele fez, é evidente que é vital para a equipe, está sempre no lugar certo para marcar e é muito decisivo para nós", disse o alemão.