Deputados mexicanos aprovam direitos para trabalhadores de plataformas digitais

A reforma foi enviada ao Senado, onde deve ser ratificada com facilidade porque o governo possui amplas maiorias no Congresso bicameral.

O México, a segunda maior economia da América Latina depois do Brasil, tem mais de 650.000 trabalhadores no setor de aplicativos digitais, que exercem suas atividades à margem da lei, segundo os dados citados por congressistas do governo.

A nova e complexa legislação estabelece regras para que as pessoas que trabalham nesta modalidade possam receber benefícios como participação nos lucros, previdência social, seguro contra acidentes, indenização por demissão sem justa causa, direito à moradia e pensão.

Também reconhece o direito de sindicalização, negociação coletiva e greve, acrescentou a Câmara dos Deputados em um comunicado.

