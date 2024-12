Donald Trump afirma que sua 'prioridade' é resolver o conflito na Ucrânia

"O Oriente Médio também é uma grande prioridade, mas acho que é uma situação menos difícil de administrar que Ucrânia e Rússia", acrescentou o próximo presidente dos Estados Unidos, de 78 anos.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, já afirmou algumas vezes que quando retornar ao poder vai acabar com o conflito na Ucrânia em "24 horas".

Suas declarações geraram muita preocupação na ex-república soviética, que teme ser forçada a fazer grandes concessões territoriais à Rússia em troca da paz.

Trump se reuniu no sábado em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e com seu anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron.

Zelensky afirmou na terça-feira que agradece a Trump por sua "forte determinação" de acabar com o conflito na Ucrânia.

Na entrevista, Trump defendeu sua polêmica nomeação de Charles Kushner como embaixador na França.