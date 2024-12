EUA acha possível que Rússia ataque a Ucrânia em breve com míssil Oreshnik

A Rússia poderia atacar "nos próximos dias" o território da Ucrânia com um míssil Oreshnik, que Moscou usou pela primeira vez no mês passado, informou um funcionário americano nesta quarta-feira (11).

"A Rússia tem assinalado sua intenção de lançar outro míssil experimental Oreshnik contra a Ucrânia, potencialmente nos próximos dias", assinalou o funcionário, sob a condição do anonimato.

"Mas é improvável que esse míssil reverta a dinâmica no campo de batalha; ele busca intimidar a Ucrânia e seus aliados", afirmou a fonte. "É improvável que o Orechnik, com sua ogiva menor e disponibilidade limitada, mude o curso do conflito", acrescentou.