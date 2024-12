Fifa confirma Copa de 2030 em três continentes e Arábia Saudita para 2034

Utilizando o princípio de rodízio geográfico, a Fifa limitou a sede de 2034 a confederações de Ásia e Oceania.

A Arábia Saudita, país que nos últimos anos se destacou no cenário esportivo com altos investimentos, foi candidata única após as desistências de Austrália e Indonésia, e do arrefecimento das ambições da China no futebol.

O reino conservador, que apostou em uma estratégia de diversificação econômica e de melhorar sua imagem, só tem agora dois dos 14 estádios com mais de 40 mil lugares que são necessários.

Além do desafio logístico, as altas temperaturas do verão saudita pode obrigar a mudar as datas habituais do torneio, como acontecem no Catar em 2022. também será preciso conciliar no caso de 2034 o Ramadã, previsto então para dezembro.

- "Vidas em risco" -

A fórmula com três continentes de 2030 foi recebida já no ano passado com dúvidas por seu impacto ambiental e pelos custos adicionais para os torcedores, mas é a escolha da Arábia Saudita a maior fonte de críticas e temores.