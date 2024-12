Inflação em 12 meses volta a subir nos EUA em novembro (+2,7%)

Os números estão alinhados com as expectativas dos analistas, segundo o consenso da Market Watch.

A inflação subjacente, que exclui preços voláteis como alimentos e energia, permaneceu estável em 0,3% na comparação mês a mês e registrou 3,3% em 12 meses, também em linha com as previsões do mercado.

A inflação geral subiu em outubro pela primeira vez desde março e os aumentos de encargos prometidos pelo presidente eleito Donald Trump para janeiro podem elevar ainda mais os preços.

Empresas americanas expressaram preocupação com o impacto potencial dessa política na inflação, segundo o Livro Bege do Fed, uma pesquisa com líderes empresariais do país.

Na próxima semana, o FOMC, comitê de política monetária do Fed, se reunirá para decidir se voltará a reduzir a taxa de juros pela terceira vez consecutiva ou fará uma pausa na flexibilização monetária.

- Riscos -

O mercado espera um corte de um quarto de ponto percentual, de acordo com a firma especializada CME Group.