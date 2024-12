Lula 'evoluiu bem' após cirurgia para tratar hemorragia intracraniana

O presidente, que permanece em cuidados intensivos, foi transferido na noite de segunda-feira de Brasília para o hospital na capital paulista, após sentir dores de cabeça.

Os médicos constataram que ele tinha uma "hemorragia intracraniana", resultante da queda que sofreu há quase dois meses, e decidiram submetê-lo à cirurgia, que durou duas horas.

Os médicos explicaram, na terça-feira, que este é um tipo de complicação "comum", depois do impacto sofrido, "principalmente em pessoas de maior idade".

A previsão é que o presidente permaneça internado até a próxima semana.

Em 19 de outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro na residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a parte de trás da cabeça no chão. Ele levou pontos e foi submetido a avaliações periódicas durante várias semanas.

