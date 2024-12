Lula 'evoluiu bem' após cirurgia para tratar hemorragia intracraniana

No entanto, os médicos proíbem que visitas de trabalho até sua recuperação completa, de acordo com informações publicadas na imprensa.

Em 19 de outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro na residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a parte de trás da cabeça no chão. Ele levou pontos e foi submetido a avaliações periódicas durante várias semanas.

Por causa do acidente, o presidente precisou cancelar várias viagens ao exterior, inclusive à Rússia, onde participaria da cúpula do Brics.

No entanto, ele manteve seus compromissos no Brasil, e em 18 e 19 de novembro foi o anfitrião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

A cirurgia repentina também o obrigou a alterar sua agenda.

Na terça-feira, Lula devia receber em Brasília o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que se reuniu com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).