Ministro afegão para Refugiados morre em atentado suicida

O clã Haqqani está supostamente envolvido em uma luta por influência dentro do regime.

Relatos da imprensa retratam o clã como uma facção pragmática, em oposição ao rigorismo islâmico defendido pelo líder supremo do Talibã afegão, Amir Hibatullah Akhundzada, baseado em Kandahar, no sul do país.

Desde que o Talibã retomou o poder em agosto de 2021 e pôs fim a duas décadas de hegemonia dos EUA, o número de ataques diminuiu em geral no país.

No entanto, o ramo regional do grupo Estado Islâmico de Khorasan continuou a realizar alguns ataques, em particular contra altos funcionários do Talibã e prédios de autoridades talibãs.

Em setembro, o EI reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida que matou seis pessoas e feriu 13 em frente ao escritório do procurador-geral em Cabul.

O grupo disse que queria se vingar dos "muçulmanos presos nas prisões talibãs" que anunciam regularmente a prisão ou a morte de membros da organização jihadista.