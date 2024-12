Taxa de homicídios na Amazônia Legal é 41% maior do que a média nacional, diz estudo

O estudo identificou, em 2024, presença de facções criminosas em 260 dos 772 municípios situados na Amazônia, um a cada três.

O Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, domina metade desses territórios. Outros 28 municípios estão controlados pelo Primeiro Comando da Capital, enquanto 85 estão em disputa ou têm múltiplos grupos coexistindo.

Os homicídios caíram 6,2% no período de 2021-2023 em relação ao triênio anterior, mas os pesquisadores alertam que essa diminuição não altera substancialmente o panorama geral de violência.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou em junho um plano para ampliar a presença das forças do Estado na Amazônia.

Segundo as autoridades, as atividades fiscalizatórias contra os crimes ambientais foram o motivo do assassinato, em 2022, do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, uma remota reserva indígena no estado do Amazonas, um crime que chocou o mundo.