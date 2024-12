Acusada de favorecer suicídios de jovens, Character.AI anuncia medidas de segurança

O adolescente, Sewell Setzer III, mantinha um relacionamento íntimo com um chatbot baseado na personagem de "Game of Thrones" Daenerys Targaryen e havia mencionado o desejo de se suicidar.

De acordo com a denúncia, o robô incentivou o ato final do jovem, respondendo "por favor, meu doce rei" quando ele disse que "voltaria para casa", antes de tirar a própria vida com a arma de seu padrasto.

A Character.AI "fez de tudo para criar a dependência prejudicial de Sewell, de 14 anos, de seus produtos, abusou sexual e emocionalmente dele e, finalmente, não ofereceu ajuda nem notificou seus pais quando ele expressou ideias suicidas", diz a denúncia.

Outra ação, apresentada no Texas na segunda-feira, envolve duas famílias que alegam que a plataforma expôs seus filhos a conteúdo sexual e incentivou a automutilação.

Um dos casos envolve um adolescente autista de 17 anos que supostamente sofreu uma crise de saúde mental após usar a plataforma, enquanto a outra denúncia alega que a Character.AI incentivou um adolescente a matar seus pais por limitarem seu tempo de tela.

A plataforma, que hospeda milhões de personagens criados por usuários que vão desde figuras históricas até conceitos abstratos, tornou-se popular entre usuários jovens que buscam apoio emocional.