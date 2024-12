Após vitórias na Champions, Barça, Real e Atlético chegam com confiança ao Espanhol

No jogo contra o Dortmund, brilharam o brasileiro Raphinha e o jovem Lamine Yamal, mas o protagonista foi Ferran Torres, que margou dois gols. Pedri e Marc Casadó também mostraram que estão em boa forma.

O Real Madrid, dois pontos atrás do Barça e um jogo a menos, visitará no sábado o Rayo Vallecano (12º), motivado depois de afastar as dúvidas na Champions com a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta.

O time merengue encontrou sua fórmula mágica: o trio Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que marcaram os gols da vitória sobre os italianos.

Contra o Rayo, Mbappé deve desfalcar o Real Madrid, que confirmou uma lesão muscular na coxa esquerda do atacante francês, depois de ter sido substituído em Bérgamo com dores.

A boa notícia para o camisa 9 merengue veio da Suécia nesta quinta-feira. O Ministério Público do país arquivou por falta de evidências uma investigação de um suposto estupro que a imprensa local vinculou a uma estadia do jogador francês em Estocolmo.

Já o Atlético de Madrid, terceiro colocado a três pontos do Barça, enfrenta o Getafe (15º) no estádio Metropolitano.